La Mens Sana soffre ma vince contro Valdarno

(24-22; 44-52; 68-64; 81-81)

SYNERGY: Mesina ne, Privitera ne, Volpe 9, Marchionni 6, Bianchi 15, Elez 44, Diaw 2, Fabrizi ne, Ceccherini 2, Mancini ne, Morales, Bantsevich 6. Allenatore Vadi

MENS SANA: Pannini 10, Iozzi 15, Menconi 12, Benincasa 8, Empilo 8, Milano 2, Sabia 14, Bovo, Tognazzi 17, Bacci 3. Allenatore Binella

S. GIOVANNI VALDARNO – Al termine di una sfida tiratissima la Mens Sana, priva di Buca e Lazzeri espugna San Giovanni Valdarno. In avvio i biancoverdi con Tognazzi scappano sul 6-11. I padroni di casa tornano a contatto, 14-15. Il 22 dalla lunetta di Bianchi vale il ritorno avanti delle Synergy (7’). Dopo 10’ confusionari la Mens Sana è sotto di due. Il secondo parziale inizia con maggiore fluidità dei biancoverdi che però concedono troppi secondi tiri ai padroni di casa. Poi entra in scena Iozzi. Prima segna la tripla del +6, subito dopo recupera la palla in difesa che vale il contropiede vincente di Tognazzi, +8. Il vantaggio tocca la doppia cifra con capitan Pannini, poi il 5-0 della Synergy viene replicato dai biancoverdi 44-52 al 20’. Nei due minuti iniziali del terzo parziale arriva un 11-2 di parziale Synergy che cambia l’inerzia, 55-54. Binella chiama time out. Tognazzi accorcia e Siena torna sotto di 2. Elez (44 punti) è un rompicapo per la difesa mentre si fa male, cadendo, Tognazzi che non rientrerà più. La Mens Sana al 30’ è a -4. Il quarto conclusivo si apre con la bomba di Empilo. Ma è un fuoco di paglia perché gli altri possessi stentano a decollare, 70-67. Ci pensa ancora Empilo a siglare la parità a 70. Elez domina sia sotto canestro che dalla distanza, +6 Synergy a 5’ dalla sirena. Il ritorno in parità arriva con Menconi. Nel supplementare non segna nessuno per 2 minuti. Sabia porta avanti i suoi di 1, Ceccherini replica, 84-83. Poi la Mens Sana è concentrata e lucida ai liberi (66): di Iozzi e Menconi i canestri decisivi per due punti pesantissimi in chiave playoff. Giovedì trasferta ad Altopascio.

Guido De Leo