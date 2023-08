La Mens Sana Siena fa centro: Ingaggiato Proešek

È il pivot che mancava per completare (o quasi) il roster. La Mens Sana ha ufficializzato Gianluca Proešek, centro classe 2000, 198 centimetri di altezza, proveniente da NH Ostrava (serie A della Repubblica Ceca), con cui ha collezionato 2.8 punti di media in 7 minuti di utilizzo; ma impegnato anche a Novy Jicin (Serie B ceca), dove ha fatto registrare una media di 16.5 punti e 7 rimbalzi sulle 28 gare disputate. Proešek ha doppia cittadinanza, italiana e ceca e ha già giocato in Serie C Gold, nel girone emiliano, nelle stagioni 201819 e 201920: era in forza all’LG Castelnovo Monti (Reggio Emilia), formazione con cui ha collezionato, nell’ultimo anno in Italia, 20 presenze e 6 punti di media a partita. "Ho scelto la Mens Sana perché ha grande tradizione nel basket e vorrei essere parte di questo progetto. Sono sicuro che questa esperienza mi darà molto", sono state le prime parole di Proešek da giocatore della Mens Sana.

"Quando ho giocato in Italia, ho incontrato solo squadre dell’Emilia Romagna – racconta nella consueta intervista pubblicata sui social mensanini –. Negli ultimi due mesi, chiunque abbia parlato per valutare il prossimo ingaggio mi ha parlato bene della società. Mio zio poi è un grande fan di Siena: mi ha raccontato che è un pilastro della storia del basket italiano. Non sono mai stato a Siena, ma non vedo l’ora di conoscere la città. Ho parlato con coach Betti solo per telefono ma è riuscito a trasmettermi tanta buona energia. Non vedo l’ora di lavorare insieme a lui: credo di essere flessibile, adattandomi alle situazioni, giocare sotto canestro 1 contro 1 e, soprattutto, portare a casa il risultato. La mia fonte di ispirazione? Kevin Durant".

Non è un caso quindi che sulle spalle, nei campionati cechi, c’era il numero 35. Chiaro infine il messaggio per i tifosi. "Sono il sesto uomo in campo – dice Proešek –. Avremo bisogno della loro energia per superare tutti gli impegni che, guardando il calendario, non saranno da poco. Sono carico per questa nuova avventura, so che il loro sostegno non mancherà mai".

A.F.