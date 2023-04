La Mens Sana si riscopre bella e vincente. Affondata la forte Prato

PRATO

74

MENS SANA

80

PRATO: Manfredini Sisostri 5, Sangermano ne, Danesi 21, Magni 11, Staino 9, Navicelli, Pinelli ne, Smecca 5, Salvadori 9, Meti ne, Pacini 4, Mascagni 10. All. Pinelli.

MENS SANA: Pannini 5, Iozzi 11, Lazzeri, Menconi 17, Benincasa 11, Milano 4, Sabia 15, Bovo ne, Tognazzi 8, Bacci 9. All. Binella.

Parziali: 20-14, 45-37, 55-55.

PRATO – La Mens Sana sbanca Prato, casa di una delle favorite alla promozione diretta, centrando i play-off grazie al successo del Costone. Avvio scoppiettante, 8-6 dopo 3’. Poi la formazione di Binella va in rottura prolungata e Prato ne approfitta segnando altri 5 punti: 13-6 al 5’ con time out immediato. Senza Buca ed Empilo la Mens Sana sotto canestro soffre la fisicità dei padroni di casa che nel primo quarto mantengono un buon margine grazie alla mano di Magni, chirurgico al tiro, +6. In avvio di secondo parziale il divario si amplia con Prato che segna due triple +10. Quando Siena tenta di ricucire viene sistematicamente punita dalle triple di Staino e soci che in attacco sembrano in serata di grazia, 39-27 a metà secondo quarto. Poi c’è un break senese chiuso dalla bomba di Benincasa che vale il -5 a 25’’ dalla sirena. Magni risponde con la stessa moneta e a metà gara Prato è +8. Il terzo quarto vede la Mens Sana tornare a -5 prima di incappare in un parziale di 7-0, 52-40. Iozzi, Sabia e Benincasa accorciano rimettendo in corsa Siena.

E’ l’inizio dell’impresa visto che Tognazzi segna il -4 seguito subito dopo da Sabia, 52-50 al 26’ e nuovamente tutto in gioco. Il time out di coach Pinelli. Il pareggio lo segna Iozzi. Mens Sana per la prima volta avanti con l’12 di Sabia: 13-0 di parziale senese al quale Prato risponde con Danesi che riporta sopra i suoi prima che Milano segni la parità a quota 55 al 30’ dopo un parziale in cui la difesa di Binella ha concesso appena 10 punti. Bacci e Smecca aprono il quarto conclusivo, 61-61. Menconi e Iozzi riportano Siena avanti 63-67 a 5’ dalla sirena. Sabia da sotto appoggia il +6 ma Danesi tiene a contatto i suoi. Sempre il 3 di casa punisce una Mens Sana un po’ confusionaria negli ultimi possessi, 69-71 a 2’ dalla fine. Menconi fa 22 dalla lunetta, Mascagni commette infrazione di passi. Tognazzi imita il compagno a cronometro fermo, 71-75 al 28’’. Prato a -2 ma un tecnico chiude i giochi.

Guido De Leo