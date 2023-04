La Mens Sana si concentra su Prato Binella: "Siamo in ballo? Balliamo"

di Guido De Leo

La sconfitta contro l’Abc Castelfiorentino, che con quei due punti ha raggiunto Cecina, Legnaia e La Spezia in serie B Interregionale, ha chiuso la regular season della Mens Sana Basketball Academy. I biancoverdi adesso metteranno testa, gambe e cuore nei play-off che inizieranno lunedì prossimo a Prato con gara 1.

"Faccio prima di tutto i complimenti ai nostri avversari – ha detto coach Binella (nella foto) dopo il ko in provincia di Firenze di domenica sera – sono stati protagonisti di una ottima stagione. Sono felice per coach Angiolini che conosco da tempo e al quale mi lega una forte amicizia. L’ho abbracciato e gli ho fatto i complimenti perché se la sono meritata questa promozione".

Dopo il giusto elogio a Nepi e compagni Binella poi parla dei suoi. "Noi abbiamo giocato la nostra partita provando alcuni assetti ed altrettanti quintetti che ci potrebbero essere utili nei play-off. Non avevamo molto da chiedere a questa gara e le grandissime motivazioni dei nostri avversari unite al contesto ambientale erano molto forti e particolari per cui non era facile". Adesso come detto tutta l’attenzione è per il primo turno di post season che, complice la riforma dei campionati, inizia subito con una semifinale promozione.

"Non era una cosa preventivata – ha concluso il tecnico – come del resto abbiamo già ribadito in varie occasioni ma ci prepareremo al massimo e cercheremo di fare bene. A questo punto siamo in ballo e dunque balliamo". A Castelfiorentino nei consueti dieci giocatori a referto mancavano l’ala forte Lazzeri (non esattamente fortunato nella prima stagione in biancoverde l’ex Virtus, spessissimo ai box per problemi di varia natura) e il play Menconi, tenuto precauzionalmente a riposo dopo un piccolo problema avvertito contro Arezzo per ampiamente recuperabile per gara1 in casa dei pratesi, che sono giunti sesti a pari merito con la Stosa Virtus, quinta per via degli scontri diretti. Un avversario quindi sulla carta molto impegnativo anche se il successo di poche settimane fa proprio a Prato con una grandissima rimonta di Pannini e soci ha dato fiducia all’ambiente mensanino per provare a fare quella che oggettivamente sarebbe un’impresa, ovvero passare il turno.