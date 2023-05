La Mens Sana si arrende ancora a Prato Biancoverdi sotto 2-0. Ultima chiamata

PRATO 2000

71

MENS SANA

63

PRATO: Manfredini 6, Sangermano ne, Danesi 11, Magni 12, Staino 12, Navicelli, Ndoie ne, Pinelli 4, Smecca 4, Salvadori 17, Pacini 9, Mascagni ne. Allenatore Pinelli.

MENS SANA: Buca, Pannini 8, Iozzi 5, Menconi 9, Benincasa 5, Empilo 2, Milano 12, Sabia 12, Bovo ne, Tognazzi 10. Allenatore Binella.

Parziali: 15-16, 35-31, 48-42.

SIENA – Dopo aver sfiorato la vittoria in Gara 1 la Mens Sana cede in maniera più netta nel secondo atto contro Prato pagando a caro prezzo una complessa serata offensiva e le triple avversarie. Adesso per provare a rientrare nella serie occorrerà necessariamente vincere domenica. L’inizio del secondo match è con le mani fredde da entrambe le parti: 3-4 dopo 4’. Danesi punisce la Mens Sana dando il vantaggio ai padroni di casa. In difesa i ragazzi di Binella si distraggono un po’ e Prato (complice anche un antisportivo di Iozzi) va sul +5. Le bombe di Milano e Pannini riportano Siena avanti di uno dopo 10’. Il secondo parziale si apre col contropiede di Empilo, ma il sorpasso è dietro l’angolo: 21-18. Binella chiama time out dopo un 8-0. Iozzi mette dentro il -2 mentre Tognazzi impatta a quota 23. Qualche palla persa di troppo vanifica il ritorno a contatto, Prato di nuovo sul +5. Nel finale del tempo Menconi (che incappa nel terzo fallo) accorcia, ma Prato è comunque avanti di quattro punti. L’impatto di Buca non sortisce gli effetti sperati e dall’altra parte la formazione di Pinelli tenta l’allungo, +7 con Magni. Un tecnico alla panchina senese non causa troppi danni ma il quarto fallo di Menconi sembra far prospettare presagi nefasti, considerando anche la penuria di esterni data l’indisponibilità di Bacci. Gli ultimi due minuti del terzo quarto il divario si allarga, la Mens Sana perde la concentrazione e scivola a -6. Nell’ultimo quarto Pannini e compagni tentano ancora una volta di rientrare ma un fallo di un nervoso Iozzi su un tiro dalla lunga di Pacini vale il +8. Il 6 biancoverde, messo in panchina da Binella (nella foto), continua a protestare, prende un fallo tecnico e il vantaggio si dilata ulteriormente. Sul 51-42 Siena ha le spalle al muro ma in attacco non si sblocca.

Anzi, perde subito dopo il suo miglior giocatore, Menconi, che incappa nel quinto fallo e chiude la sua gara. Pacini segna il +12 e mette i titoli di coda a 7’ dalla sirena. Che la serata è di quelle nere lo evidenziano gli errori ai liberi degli specialisti Tognazzi e Pannini. La tripla che vale il -6 è di Milano ma è un fuoco di paglia. Arriva la doppia cifra di svantaggio poco dopo e la sconfitta nonostante un nuovo, generoso tentativo di rimonta che vale solo il ritorno -4 a 32’’ dalla fine.

Guido De Leo