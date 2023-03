La Mens Sana oggi affronta il Dany Quarrata Ma deve fare i conti con i numerosi infortuni

Torna in campo la Mens Sana Basketball Academy che dopo il successo sul fanalino di coda Don Bosco Livorno di domenica stasera attende il Dany Basket Quarrata (ore 20,45) sempre al PalaEstra per il recupero della quarta giornata di ritorno rinviata dopo il sisma di qualche settimana fa. "Sarà importante approcciare bene la gara anche dal punto di vista fisico – ha detto coach Pierfrancesco Binella (foto) – anche ripensando alla gara di andata quando Quarrata fece valere la grande esperienza in questa categoria. Per noi fu una partita davvero di difficile gestione. Immagino che questo sarà il tema tattico anche per la partita di oggi che per noi arriva all’interno di una settimana molto intensa. Veniamo dalla vittoria di domenica contro Don Bosco Livorno e questo ci ha rimesso in carreggiata in termini di morale ed entusiasmo".

Da valutare le condizioni di Empilo, Pannini e Tognazzi, usciti un po’ acciaccati dalla sfida di domenica contro i giovani labronici così come quelle di Benincasa e Lazzeri, assenti nell’ultimo turno rispettivamente per un problema alla caviglia e alla schiena.

"Abbiamo qualche infortunio da gestire che stiamo ancora valutando – ha concluso il tecnico biancoverde Binella – solo all’ultimo momento potremo decidere come andare in campo cercando in ogni caso di pareggiare o almeno ridurre il gap fisico contro una squadra oltre che esperta anche molto profonda che fino a questo momento ha espresso un basket di profilo in questo campionato di C Gold". Difficilmente tutti gli atleti saranno recuperati, pronti quindi a essere confermati a referto Bovo e soprattutto Milano, molto positivo al suo ritorno sul parquet dopo sette mesi out per infortunio. Dopo la gara di questa sera la Mens Sana avrà solo due giorni di tempo per preparare l’anticipo di sabato sera in casa della corazzata Cecina. Il match è infatti previsto per le 21,15 di sabato sera in provincia di Livorno, dove la Mens Sana non torna dall’annata 201415, in serie B, poi conclusa con la promozione in A2 sotto la guida di coach Matteo Mecacci, adesso protagonista con la Benedetto XIV Cento, sempre in A2.

Guido De Leo