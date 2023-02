La Mens Sana domani è ancora in campo Contro Quarrata è vietato sbagliare

Neanche il tempo di godersi il ritorno al successo contro l’ultima della classe Don Bosco Livorno che per la Mens Sana è ora di pensare al recupero di domani sera contro Quarrata (palla a due alle 20,45 al PalaEstra). Da valutare le condizioni di Empilo, Pannini e Tognazzi, usciti un po’ acciaccati dalla sfida di domenica contro i giovani labronici così come quelle di Benincasa e Lazzeri, assenti domenica rispettivamente per un problema alla caviglia e alla schiena. Coach Binella in attesa di fare la ‘conta’ di chi riuscirà a recuperare, sa di poter contare su Pietro Milano, che contro Don Bosco ha giocato i primi minuti della sua stagione. Il giovane lungo biancoverde era infatti reduce dal recupero dopo l’intervento al ginocchio per l’infortunio a Fucecchio. "E’ stata molto dura, sette mesi e mezzo sono tanti ma non mi sono abbattuto e sono rimasto sempre vicino alla squadra lavorando sia con la fisioterapia che in campo a parte – le parole del numero 15 –. Non è stato facile ma sono contento perché sono nei tempi che mi ero prefissato e soprattutto perché il mio esordio è coinciso con una vittoria". La vittoria non è sembrata mai essere in discussione a parte qualche passaggio a vuoto nel quarto conclusivo. "Si, siamo stati sempre in controllo della gara – ha proseguito Milano – credo che la prestazione sia stata oggettivamente discreta contro un avversario giovane ma pericoloso perché sa alzare l’intensità della sua difesa. È andata bene ma sarebbe ancora più importante vincere domani contro Quarrata perché puntiamo a entrare nei playoff". E infine: "Sicuramente sarà una gara difficile contro una squadra forte – ha concluso l’ala biancoverde – ma siamo con una gara in meno e vogliamo sfruttarla al massimo per ottenere un altro successo in casa".

Guido De Leo