La Mens Sana cerca ‘vendetta’ contro Prato Serve una vittoria per tenere aperta la serie

Domani alle 18 la Mens Sana scende in campo per Gara 3 per tentare nell’impresa di riaprire la serie di semifinale playoff dopo i due ko di Prato. Non si prospetta una impresa facile perché la Pallacanestro Prato 2000 ha dimostrato di essere una formazione costruita per il salto di categoria ma nell’ambiente biancoverde c’è voglia di dimostrare che le due sfide perse non hanno comunque evidenziato un gap così importante come invece la classifica di regular season aveva sottolineato. Se però in G ara 1 Pannini e soci erano rimasti in partita fino all’ultimo secondo l’ultima sfida è stata controllata con maggiore facilità dalla formazione di coach Pinelli, chirurgica nel punire con il tiro pesante ogni sbavatura di una Mens Sana a cui invece praticamente non entrava nulla. Il tentativo di rimonta finale, pur senza uno dei giocatori più importanti come Menconi (uscito anzitempo per 5 falli), ha dimostrato che la squadra di coach Binella vuole giocarsi fino in fondo le proprie carte e non c’è migliore luogo per farlo rispetto ad un PalaEstra che si preannuncia particolarmente caldo e pronto ad incitare i biancoverdi in quella che potrebbe essere, se andasse male, l’ultima partita di una stagione comunque da ricordare col segno +. Nelle pochissime sedute di allenamento tra gara2 e gara3 coach Binella e il suo staff valuteranno le condizioni della guardia Bacci, out giovedì sera per l’infortunio rimediato in gara1 e difficilmente recuperabile, così come il lungodegente Lazzeri. Dando uno sguardo alla serie inserita nella stessa parte del tabellone della Mens Sana, anche Arezzo, come Prato, si è portata sul doppio vantaggio contro Lucca. Dopo la vittoria ai supplementari in Gara 1 giovedì sera gli aretini si sono imposti di un solo punto (75-74) in gara2 dimostrando come in realtà il divario tra le due formazioni non sia affatto ampio come si poteva pensare alla vigilia.

Guido De Leo