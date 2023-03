La ’manita’ del Mazzola Valdarbia asfalta il Prato 2000

PRATO 2000

0

MAZZOLA VALDARBIA

5

PRATO 2000: Santangelo (72’ Tortelli), Natali, Querci (84’ Baldanzini), Kowalski, Dahani (46’ Capecchi), Sacchi (63’ Boni), Modou (63’ Frroku), Nencioni, Servillo, Testa. Allenatore Falcini.

MAZZOLA VALDARBIA: Cefariello, Nassi, Gianneschi (46’ Caro), Bianchi (56’ Zeppi), De Luca, Majuri (46’ Cattich), Cavallini, Cruciani (67’ Silvestri), Bartolini, Baroni (46’ Tozzato), Mearini. Allenatore Argilli

Reti: 10’ Nassi, 33’ Cruciani, 37’ Gianneschi, 39’ e 42’ Bartolini.

Note: Angoli: 1-6, recuperi: 0 e 0.

Arbitro Biagini di Lucca (Casole – Giunta).

PRATO – Il Mazzola Valdarbia torna da Signa con un netto 5-0 ai danni del Prato 2000 e, vista la sconfitta di sabato del Foiano, ottiene la salvezza con tre giornate di anticipo. Partita senza storia quella tra i locali, fanalino di coda del torneo e retrocessi da mesi, e un Mazzola Valdarbia alla ricerca di punti in chiave play off. Biancocelesti subito vicini al vantaggio con Bartolini. Rete solo rimandata visto che al 10’ Nassi fulmina Santangelo dopo uno scambio con Cruciani. L’unica conclusione in porta dei locali, a opera di Modou, fa scorrere un brivido lungo la schiena di Cefariello, costretto ad alzare in angolo. Al 33’ arriva il raddoppio biancoceleste con Cruciani. Al 37’ tris del Mazzola Valdarbia: Mearini dialoga con Gianneschi, il terzino entra in area e supera il portiere con uno tocco sotto. Due minuti dopo ancora l’ex Scandicci scappa sulla sinistra, mette al centro dove Bartolini deposita in rete il poker. A tre giri di orologio dell’intervallo ancora Bartolini riceve l’assist di Nassi e realizza la doppietta personale. Il secondo tempo rispecchia più il ritmo di una amichevole estiva, durante la quale il Mazzola Valdarbia controlla senza alcun rischio fino al triplice fischio finale. Complice il turno di riposo della Rondinella, i biancocelesti salgono al quinto posto appaiati al Pontassieve.

Guido De Leo