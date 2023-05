La Gold Gym si fa onore a Prato. Pietro Iannone, esordio da applausi

Pietro Iannone fa il salto nella disciplina a contatto pieno al torneo MDT nella categoria Low Kick -67 kg che si è svolto a Prato. Il suo avversario, Enrico Levantino, della Profighting Firenze, di dieci anni più grande, è stato anche professionista nel Karate Shotokan. Come debutto, quindi, Pietro si è trovato di fronte un avversario molto forte ed esperto. Pietro parte con una serie di combinazioni efficaci. Il match non mette mai in discussione la superiorità di Iannone che si guadagna 3 giudizi a 0. Una grande vittoria e un fantastico esordio per il senese che inizia al meglio il suo percorso nel contatto pieno. Al torneo di Prato la Palestra Gold Gym ha portato altri tre atleti, tra cui anche la sorella di Pietro, Alice Iannone che ha fatto il suo esordio nella categoria -55 Kick Light vincendo un match e perdendo in finale contro una fortissima avversaria. La giovanissima Alice, nonostante la normale tensione del debutto, ha dimostrato di possedere grinta e tenacia da veterana, il che fa ben sperare per il futuro. Lupo Bartaletti invece ha trovato un avversario estremamente potente. Il match inizia con una serie di colpi da parare, ma Bartaletti non si fa impressionare. Purtroppo, durante uno scambio, il senese assesta un calcio sinistro al volto dell’avversario che crolla a terra svenuto. Il match viene interrotto e non riprenderà più, con gli arbitri che decidono a sorpresa la squalifica di Bartaletti, per eccesso di contatto. Una decisione che lascia sconcertati tutti, ma che sportivamente viene accettata. Infine Emilio Verdiani, al suo 2° match come Juniores nella -70. Il suo incontro si svolge sul ring con un avversario di elevato spessore e Verdiani non ce la fa a superare l’ostacolo. L’occasione del riscatto, o della conferma, sarà tra pochi giorni proprio a Siena, con la 6^ edizione del Kickboxing Day che si terrà al PalaOrlandi, sede dove si svolgono anche alcuni degli allenamenti della squadra della Gold Gym.

R.R.