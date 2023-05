La Giana Erminio e il Legnago sono promosse

La nuova Lega Pro sta prendendo forma: in attesa dei verdetti dei play off e dei play out e dopo le promozioni di Arezzo, Catania e Sestri Levante, in serie D hanno potuto togliere le bottiglie dal frigo la Giana Erminio (4-0 al Corticella) nel girone D e il Legnago (sconfitta per 1-0 con la Luparense, 0-0 dell’Union Clodiense) nel girone C. La squadra di Gorgonzola è riuscita nell’impresa a discapito della Pistoiese (1-1 con il Ravenna): gli arancioni, dopo essere partiti maluccio, si sono resi protagonisti di una grande rimonta, per poi mollare nei metri finali.

Ha potuto festeggiare il ritorno in serie C, con la casacca del Legnago, l’ex bianconero Niccolò Marcellusi (nella foto). Da decidersi ancora il destino dei gironi B, F, G e H: la prossima giornata, l’ultima, sarà decisiva. In caso di parità la promozione si deciderà con uno spareggio in campo neutro.