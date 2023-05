La FeralpiSalò non pratica sconti Reggiana battuta

E’ andato alla FeralpiSalò il secondo round della Supercoppa di serie C. I gardersani hanno battuto in casa la Reggiana per 3-1: in gol Pittarello e Zennaro per il 2-0 dei lombardi nel primo tempo. Poi Guglielmotti ha riaperto la contesa ad inizio ripresa per la formazione di Diana. Nel finale il gol del reggiano di nascita Siligardi ha dato il definitivo 3-1 ai bresciani. Con questo successo la FeralpiSalò aggancia in classifica il Catanzaro, che ieri riposava e che aveva vinto, in casa il primo match otto giorni fa proprio contro la formazione di mister Vecchi (2-1 il finale al Ceravolo). Sabato prossimo alle 18,30 ultimo atto del triangolare che mette in palio la Supercoppa al Mapei Stadium tra la Reggiana e i calabresi di mister Vivarini. Il Siena nella stagione 19992000 vinse lo stesso trofeo contro il Crotone (all’epoca i gironi di C1 erano due): 1-1 allo Scida e 1-0 senese al Franchi.