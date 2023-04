La Emma Villas sembra intenzionata a ripartire dall’A2 In panchina potrebbe tornare coach Gianluca Graziosi

Iniziano a circolare i primi nomi per la Emma Villas versione 20232024, ormai pronta allo scenario migliore, quello della ripartenza dalla A2. E come capita spesso in questo periodo i rumors iniziali riguardano la guida tecnica della squadra. Per la panchina una pista molto calda è quella che porta a Gianluca Graziosi (nella foto), già allenatore biancoblù nella stagione 20192020.

È reduce dalla fine anticipata dell’esperienza di Bergamo, dove è stato esonerato il 28 febbraio; una stagione, la sua quinta in terra orobica (le ultime tre consecutive, più le due tra 2016 e 2018), caratterizzata da pochi alti e tanti bassi e molto diversa rispetto alle due precedenti, quando Bergamo aveva sempre chiuso in testa, dominando, la regular season ed era uscita ai playoff, per mano di Brescia nel 2021 nei quarti e Reggio Emilia nel 2022 in semifinale, perdendo la decisiva gara-tre al tiebreak.

A Graziosi, per il quale nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile approdo a Macerata in A3, si lega il ricordo della stagione migliore degli ultimi anni per Siena, quella dell’anno di A2 dopo la retrocessione dalla Superlega. Una stagione che, come tutti ricordano, fu interrotta per Covid a marzo e poi definitivamente cancellata dagli annali; prima dello stop la Emma Villas di Falaschi e Romanò, di Milan e Maruotti, di Gitto e Zamagni veleggiava in testa alla classifica e aveva in Bergamo l’unica avversaria in grado di metterle il bastone fra le ruote. Solo che poi non ci fu nessun play-off in cui vedere chi fosse realmente la migliore delle due. E la storia fra Emma Villas e Graziosi si concluse lì, a marzo, quando tutto fu fermato per la pandemia. Adesso si potrebbe riaprire.

Stefano Salvadori