La Emma Villas raccoglie le energie Contro Verona vale l’intera stagione

Tre giorni alla gara più importante della stagione. Contro Verona la Emma Villas giocherà una sfida potenzialmente decisiva per la salvezza. Concentrazione al massimo in casa biancoblù, squadra e staff sono consapevoli che una parte importante del destino si giocherà domenica sera tra le mura amiche. Obiettivo ritrovare la miglior condizione fisica possibile, dopo che la sfida con Civitanova è stata caratterizzata dall’assenza di Mazzone, fuori per influenza, e dai problemi di Van Garderen e Bartman. Recuperare tutti sarebbe fondamentale per giocarsi al meglio le proprie carte. Intanto impazza il mercato, per chi ha la certezza di giocare nella stessa categoria e può programmare con largo anticipo la prossima stagione. E al centro delle voci c’è proprio un giocatore di Verona che si è messo in luce in questo campionato. Il russo Sapozhkov potrebbe finire a Modena, in un giro di opposti che vedrà il perugino Rychlicki trasferirsi a Trento (Kaziyski, martello impiegato da posto due, andrà a Milano) e il turco Lagumdzija andare a Civitanova. Destini opposti per due ex allenatori biancoblù: Gianluca Graziosi, in biancoblù nel torneo 1920 (sospeso per covid con l’Emma al primo posto) è stato esonerato a Bergamo (al suo posto il vice Daniele Morato) mentre Lorenzo Tubertini, ora secondo al Narbonne, transitato in viale Sclavo per tre partite nel torneo 2122 prima di essere esonerato, nella prossima stagione sarà il capoallenatore a Montpellier.