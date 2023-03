La Emma Villas crolla sotto i colpi di Monza Stagione finita con un amaro ritorno in A2

VERO MONZA

3

EMMA VILLAS

0

MONZA: Marttila, Pirazzoli, Magliano, Cachopa, Federici, Maar 14, Grozer 18, Galassi 9, Hernandez, Beretta 3, Davyskiba 13, Zimmermann 3, Di Martino, Szwarc. All. Eccheli.

EMMA VILLAS: Ricci 6, Van Garderen 5, Petric 5, Bonami, Raffaelli 6, Biglino, Pinelli, Finoli, Pereyra 4, Pochini, Mazzone 4, Bartman 12. All. Pelillo.

Arbitri: Vagni, Canessa.

Parziali: 25-19, 25-22, 25-22.

MONZA – È finita. La Vero Volley Monza batte in tre set l’Emma Villas Aubay e la rispedisce immediatamente in Serie A2. Contemporaneamente, ad una ventina di chilometri di distanza, Taranto, che aveva il destino nelle proprie mani, perdeva con Milano, anche più nettamente e velocemente di quanto non abbia fatto l’Emma. Ma alla squadra di Di Pinto è bastato mettersi lì, tablet alla mano, per seguire le ultime fasi del match di Monza e festeggiare la salvezza. Il tempo delle recriminazioni, in casa biancoblù, era già iniziato da tempo, da prima della gara di ieri sera, dove è andato in onda un copione già visto tante volte. È stata la diciassettesima sconfitta stagionale, la decima in tre set: comprendendo anche il bilancio di quattro anni fa (3-23) fanno un totale di quaranta ko in quarantotto partite nel massimo campionato. Si ripartirà fra sette mesi dalla A2, con prospettive e ambizioni tutte da verificare. Adesso è il momento di assimilare una delusione che, per quanto preventivabile alla vigilia, è enorme.

La cronaca della partita, per quello che vale, parte da un primo set in cui Monza allunga subito sul +5 (11-6). Diversi errori in attacco e la bontà del muro locale fanno la differenza. Il colpo fuori di Davyskiba permette a Siena di ricucire un attimo (15-11), Beretta però mura Petric e Grozer trasforma un’altra opportunità di break per rimettere sei lunghezze di divario (17-11). Van Garderen accorcia di nuovo (18-14), Bartman non mette a terra la palla del possibile -3 e Galassi sancisce il 20-15. Il muro della Vero Volley è ancora efficace (23-17). Maar chiude il set. Il canadese poi sbaglia, dando il via al parziale di tre punti consecutivi con cui l’Emma apre il secondo parziale (2-4). Bartman a segno per mantenere il vantaggio di due lunghezze, poi l’erroraccio di Grozer per il +3 (5-8). Ace di Davyskiba, Monza torna a -1 (8-9). Petric out per il pareggio locale, poi però è lo stesso capitano che riporta avanti Siena (10-12). Maar pareggia di nuovo, quindi Galassi a muro fa scrivere +1 per i suoi sul tabellone (14-13). Ed è ancora sotto rete (Davyskiba su Bartman) che arriva il break del 17-15 monzese, seguito però da una provvidenziale difesa che consente di pareggiare con Mazzone (17-17). Bartman a segno per il nuovo +1 biancoblù (18-19). L’altalena prosegue con Zimmermann di prima intenzione (21-20), poi è di nuovo lui a sigillare un +3 (23-20) che fa malissimo. Siena annulla due setpoint, sul terzo l’errore in battuta di Mazzone è decisivo. L’ace di Bartman e il punto di Raffaelli per il primo allungo nel terzo set (6-8). Grozer col servizio pareggia (10-10) e poi mette ancora in difficoltà la ricezione biancoblù (12-10). Si prosegue di errori e cambi palla fino a quando Grozer converte l’attacco del +3 (17-14). L’ace di Davyskiba procura quattro match point, Bartman annulla il primo e Ricci con un muro il secondo. Sul terzo, firmato da Maar, finisce la stagione biancoblù.

Stefano Salvadori