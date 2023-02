La Emma Villas cade al tie-break ma ci crede

GIOIELLA TARANTO

3

EMMA VILLAS

2

TARANTO: Stefani, Antonov 22, Gargiulo, Alletti 10, Falaschi, Rizzo, Loeppky 6, Ekstrand, Larizza 8, Lawani 29, Andreopoulos 9, Pierri, Cottarelli. All. Di Pinto.

EMMA VILLAS: Ricci 8, Van Garderen 7, Petric 13, Bonami, Raffaelli 8, Biglino, Pinelli, Finoli 1, Pereyra 2, Pochini, Mazzone 7, Bartman 19. All. Pelillo.

Arbitri: Zavater, Simbari.

Parziali: 25-15, 23-25, 25-22, 23-25, 15-10.

TARANTO – Tiebreak fatale per la Emma Villas. Taranto vince in cinque set lo spareggio salvezza, ricacciando all’ultimo posto della graduatoria Petric e compagni. In attesa di sapere cosa farà Padova oggi, Siena è ultima ad una lunghezza dal penultimo posto, avendo però una partita in più da giocare rispetto alle avversarie. La salvezza passerà dal raccogliere punti nelle sfide con Civitanova, Verona e Monza, sperando che almeno una delle dirette concorrenti resti a quella quota 16 dove si trovano attualmente. È stata una battaglia di due ore e mezza, con la tensione palpabile sui due lati del campo; alla fine Taranto è rimasta un filo più calma, mentre Siena ha commesso tanti errori nel tiebreak che l’hanno condannata al ko. Sotto gli occhi del ct azzurro De Giorgi l’Emma Villas parte bene nel primo set, 6-3 quando il canadese Loeppky scaglia fuori l’attacco. L’inerzia però cambia subito: Lawani con due punti consecutivi aggancia a quota sei, Antonov firma l’ace del 7-6. La ricezione biancoblù fa acqua, l’attacco non gira, il muro pugliese lavora bene. Loeppky blocca Ricci (12-8), Larizza fa altrettanto su Van Garderen (14-10 Taranto si procura ben dieci setpoint, il secondo dei quali viene firmato da Antonov. Il trend della partita cambia nel secondo set: Siena subito avanti di due lunghezze, Taranto si affida ancora al suo muro, poi Pelillo lancia nella mischia Raffaelli. Stavolta è la Prisma che allunga a +2 (14-12) ma la difesa biancoblù inizia a prendere le misure al giovane opposto francese. Si va di cambi palla fino al 23 pari, Mazzone sfrutta una free ball per confezionare il setpoint, Raffaelli mura Lawani per portare a casa il parziale. Terzo e quarto set mettono a prova le coronarie. Siena avanti di due con Petric (11-9), poi anche di tre lunghezze quando Bartman mette a terra la palla del 16-13. L’ace di Lawani ricuce le distanze, un’invasione del muro biancoblù consegna il pareggio a Taranto (18-18). Bene Raffaelli per il +1 (19-20) ma dopo il sesto punto di Andreopoulos arrivano due muri di Larizza devastanti (22-20). Ricci blocca Antonov che però rimette due punti di margine, il primo tempo out di Mazzone consegna il set alla Prisma. Che poi nel quarto parte subito forte, prima 4-0 poi 8-3. Sembra finita, ma Siena rimonta e con Raffaelli passa addirittura avanti (15-14). Due muri su Lawani valgono il +3 (20-17), poi sul 22-21 incredibile salvataggio di Bonami che permette di tenere viva una palla trasformata poi in punto dall’errore di Antonov. Bartman manda la sfida al tiebreak. Taranto parte meglio (3-1), Siena recupera con due muri di Ricci (6-6), poi i biancoblù commettono troppi errori: due invasioni di Bartman, una di Raffaelli, una di Biglino in battuta: 14-9. Decisivo il servizio in rete del polacco.

Stefano Salvadori