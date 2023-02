La Emma Villas alza bandiera bianca E’ una Lube Civitanova troppo forte

EMMA VILLAS

0

LUBE CIVITANOVA

3

EMMA VILLAS: Ricci 6, Van Garderen 12, Petric 4, Bonami, Raffaelli 7, Biglino 5, Pinelli, Finoli, Pereyra 7, Pochini, Fontani, Mazzone, Bartman. All. Pelillo.

CIVITANOVA: Garcia Fernandez 1, Sottile, D’Amico, Balaso, Zaytsev 16, Chinenyeze 6, Nikolov 9, Diamantini, Gottardo, Ambrose, De Cecco 2, Anzani 4, Bottolo 9, Yant 2. All. Blengini.

Arbitri: Cerra, Curto.

Parziali: 21-25, 18-25, 23-25.

SIENA – La prima delle tre ‘finali’ per la salvezza finisce con un ko netto. Che non sarebbe stata facile si sapeva, ma forse era lecito sperare in qualcosa di più.

L’Emma Villas mette in difficoltà la Lube Civitanova solo nel terzo set e incassa una sconfitta senza appello, soprattutto nei primi due set dove gli ospiti restano sempre avanti nel punteggio. Serata difficilissima al servizio, con il solito bilancio particolarmente negativo (2 ace, 15 errori); meglio a muro (9), ma anche gli avversari lavorano bene sotto rete e in generale l’attacco non riesce a scalfire le maglie rosse della Lube. Dopo un avvio equilibrato il primo set ha preso subito la direzione gradita a Zaytsev e compagni. Il turno di battuta dello zar, efficace e pericoloso pur senza forzare troppo, mette in difficoltà la ricezione biancoblù, così arriva il parziale che dall’11 pari porta al +6. Stoppato il tentativo di rientro Siena (20-22), sono i muri di Nikolov che sigillano il parziale a favore degli avversari sul 25-21.

Il secondo sembra una passeggiata: sempre sull’asse Zaytsev-Nikolov la Lube si porta sul +7 (6-13), il muro fa ancora bene il proprio lavoro è poco dopo è addirittura +10 (8-18). Il turno di servizio di Van Garderen fa male, l’olandese mette in crisi la ricezione ma in difficoltà ci va soprattutto Yant, cercato a ripetizione dai compagni ma incapace di mettere palla a terra. Dopo il terzo muro consecutivo, quando il tabellone scrive 15-18, Blengini lo toglie per Bottolo, da cui arrivano un bel muro su Bartman e altri tre punti determinanti per chiudere il parziale su un comodo +7.

Siena parte forte nel terzo (6-1), Civitanova dà il primo colpo di gas e torna a -1 (9-8), biancoblù di nuovo a +4 (14-10) con il punto firmato da Biglino. Bottolo mura Pereyra (14-12), anche Zaytsev lavora bene sotto rete (15-14), poi è il turno di battuta del giovane azzurro campione del mondo che ribalta il set da 17-15 a 17-19. Raffaelli per il cambio palla, poi una serie finita di errori al servizio, con Civitanova che resta avanti con i cambi palla. Bartman, utilizzato a sprazzi per i problemi al polpaccio, annulla il primo matchpoint, Garcia Fernandez mette a terra il secondo.

Stefano Salvadori