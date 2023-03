La Colligiana va sotto ma sa reagire Manganelli firma il pari con il Signa

COLLIGIANA

1

SIGNA 1914

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Noferi, Cicali (21’ st Grazioso), De Vitis, Manganelli (K), Milanesi (21’ Imbrenda), Bouhamed, Mugnai (41’ st Munno), Baccani (11’ st Finetti), Cianciolo (38’ st Bartalini).

Panchina: Bacciottini, Mariani, Sardelli, Grazioso, Corbinelli. All. Chini.

SIGNA 1914: Crisanto, Di Biasi, Capochiani, Diegoli, Tempestini, Nencini, Tempesti P., Dallai, Tempesti L., Coppola, Cellai (23’ st Vitrani).

Panchina: Lauria, Camerini, Colzi, Alesso, Piampiani, Vitrani, Mosca, Gennaro. All. Scardigli.

Arbitro Fiorillo (Lucca).

Reti: 41’ pt Dallai (S), 25’ st Manganelli (C).

Note – Angoli 3-5; ammoniti De Vitis, Bouhamed, Mugnai, Coppola; recuperi 2’ pt, 6’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Termina 1-1 la sfida del ‘Gino Manni’ tra Colligiana e Signa, recupero del match rinviato per pioggia nel corso della 26esima giornata. L’inizio della partita mostra un notevole equilibrio: entrambe le squadre tentano alcune azioni offensive, che però non portano a vere conclusioni. Al 13’ Milanesi ha l’opportunità di portare i padroni di casa in vantaggio, ma non riesce a concludere dall’interno dell’area. Al 27’ è invece Baccani ad avere una buona occasione, ma spara sopra la traversa dall’interno dell’area di rigore. La partita è molto accesa: le due squadre si combattono a viso aperto, ben consapevoli dell’importanza che una vittoria avrebbe per la classifica di entrambe. Al 41’ il Signa passa in vantaggio alla prima, vera occasione: Dallai è abile a raccogliere una respinta corta di Chiarugi e a mettere il pallone in rete.

In avvio di ripresa la Colligiana prova a reagire, ma al 12’ è il Signa a sfiorare il raddoppio, con il portiere biancorosso costretto ad una difficile deviazione in angolo. La Colligiana sembra in affanno, ma al 25’ Manganelli trova in mischia la rete del pareggio. La partita si accende ulteriormente: un solo punto serve a poco ad entrambe le compagini, e la Colligiana, in particolare, spinge in cerca della vittoria, ma senza riuscire a trovare la conclusione decisiva, anche a causa della decisa resistenza del Signa. La Colligiana tenta un furibondo forcing finale, ma il risultato non cambia più fino al fischio dell’arbitro. Un punto per parte, che aiuta poco entrambe le squadre, ma che penalizza soprattutto i biancorossi: con sei giornate da giocare e ancora undici punti di ritardo dal Figline, la rincorsa al primo posto sembra ormai terminata. Nelle partite rimaste la Colligiana dovrà probabilmente "accontentarsi" di provare a consolidare la propria posizione in zona play off.

Marco Brunelli