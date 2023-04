La Colligiana tira fuori le unghie Pontassieve battuto

COLLIGIANA

3

PONTASSIEVE

2

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (39’ st Mariani), Noferi, Pierucci, De Vitis, Manganelli, Donati (27’ st Baccani), Bouhamed, Cicali (33’ st Bartalini), Mugnai (17’ st Imbrenda), Cianciolo (42’ st Milanesi).

Panchina: Bacciottini, Grazioso, Sardelli, Munno. All. Chini.

PONTASSIEVE: Morandi, Buscè, Giannelli, Muho, Visibelli, Fani, Fantechi (22’ st Minischetti), Di Leo (22’ st Adami), Salvadori, Taflaj, Sitzia.

Panchina: Romano, Pacini, Fioravanti, Marconcini, Burberi, Serrotti, Prunecchi. All. Brachi.

Arbitro Buchignani (Livorno).

Reti: 9’ pt Mugnai (C), 32’ pt Minischetti (P), 36’ pt Bouhamed (C), 24’ st Cicali (C), 36’ st Taflaj (P).

Note – Angoli 6-4; ammoniti Fani, Bartalini; espulso Giannelli (P) al 43’ st per doppia ammonizione; recuperi 2’ pt, 5’ st.

COLLIGIANA – Vittoria interna della Colligiana, che al ‘Manni’ batte 3-2 il pontassieve al termine di una partita estremamente combattuta. Buona la partenza dei padroni di casa: al 7’ Bouhamed impegna il portiere su punizione. Due minuti dopo Mugnai si avventa su un pallone scodellato in area e da pochi passi trafigge Morandi per il vantaggio dei biancorossi. I padroni di casa sembrano in controllo: al 12’ Bouhamed sfiora il raddoppio. Al 25’ è ancora Mugnai a provarci, ma il portiere blocca a terra. La prima conclusione del Pontassieve arriva solo al 32’, ma è decisiva: Minischetti trova il pareggio con un tiro dal limite dell’area. Per la Colligiana è un brutto colpo, ma i biancorossi si rialzano subito: quattro minuti, e Bouhamed, da centro area, riporta avanti i padroni di casa. La lotta si mantiene dura anche nella ripresa: al 24’ la Colligiana sigla la terza rete: sugli sviluppi di un corner Cicali salta più alto di tutti e supera Morandi. Il Pontassieve però non si arrende, e al 36’ Taflaj accorcia nuovamente le distanze. Gli ospiti ci provano fino alla fine, ma la Colligiana resiste e porta a casa tre punti fondamentali.

Marco Brunelli