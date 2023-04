La Colligiana sbanca Foiano ed è seconda

FOIANO

0

COLLIGIANA

1

NUOVA FOIANO: Marcocci, Nocentini (76’ Manchia), Rossi (72’ Pagliaro), Costantini, Boninsegni, Bennati (51’ Bernardini), Cacioppini, Minocci, Acatullo (85’ Bartoli), Mostacci, De Sanctis (70’ Tenti). All. Zacchei.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Noferi (80’ Munno), Pierucci, De Vitis, Manganelli, Donati (82’ Imbrenda), Bouhamed, Bartolini (76’ Milanesi), Mugnai, Cicali. All. Chini.

Arbitro Burgassi di Firenze.

Rete: 28’ Noferi.

FOIANO – La Colligiana si prende il secondo posto in classifica e lo fa ai danni della Castiglionese, superando di misura il Foiano allo stadio dei Pini al termine di una partita tutto sommato equilibrata. Meglio i ragazzi di Giacomo Chini nel primo tempo dove riescono a passare grazie al gran gol di Nofri, il più lesto e bravo nel raccogliere una respinta della difesa sugli sviluppi di un corner, depositando in rete il pallone che poi varrà tre punti. Da segnalare però la reazione della squadra di casa. Il Foiano tra l’altro al 42’ chiede a gran voce il gol sul tiro di Minocci con il pallone che impatta sulla parte inferiore della traversa, colpisce la linea di porta ed esce. C’è chi chiede il gol, soprattutto il Foiano, ma l’arbitro lascia correre. Nella ripresa il Foiano prova a insidiare la retroguardia biancorossa ma non accade più nulla. I valdelsani volano al secondo posto in classifica in solitaria quando manca una giornata al termine.