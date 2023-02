La Colligiana rimedia allo scadere grazie a Manganelli

COLLIGIANA

1

BALDACCIO BRUNI

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (16’ st Baccani), Noferi, Pierucci (24’ st Bartalini), De Vitis, Manganelli (K), Donati, Bouhamed, Mugnai (12’ st Imbrenda), Calamassi, Cianciolo (7’ st Milanesi).

Panchina: Bacciottini, Cicali, Grazioso, Munno, Corbinelli, Baccani. All. Chini.

BALDACCIO BRUNI: Conti, Piccinelli, Magi, Bruschi, Andreani, Giorni (K), Giovagnini, Torzoni, Terzi (30’ st Mercuri), Sbardella (9’ st D’Aprile), Autiorità.

Panchina: Bernacchi, Perfetti, Vassallo, Hajri, Lomarini, Battistini. All. Borgo.

Arbitro Zmau (Prato).

Reti: 11’ st Torzoni (B), 45’ st Manganelli (C).

Note – Angoli 2-2; ammoniti Sbardella, Noferi, Torzoni, Milanesi; recuperi 1’ pt, 5’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Rocambolesco pareggio tra Colligiana e Baldaccio Bruni, con i padroni di casa che raggiungono l’1-1 nel finale. La partita è da subito molto accesa, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e spesso senza esclusione di colpi. Poche le vere occasioni da rete: al 15’ ci prova Cianciolo, ma Conti para senza troppi problemi. Al 27’ una parata incerta di Chiarugi attenta alle coronarie dei tifosi biancorossi, ma l’estremo difensore riesce alla fine a bloccare la sfera.

Anche nel secondo tempo il match è acceso, e all’11’ il Baldaccio passa in vantaggio: Torzoni segna con una pregevole mezza rovesciata dall’interno dell’area di rigore. Due minuti, e Autiorità sfiora il raddoppio in una confusa azione. La Colligiana non gioca bene, ma non si arrende: al 19’ il neo entrato Bartalini va vicino al pareggio. Il finale è intensissimo: in avvio di recupero Manganelli, sugli sviluppi di un corner, sigla il pareggio per i biancorossi, che un minuto dopo sfiorano addirittura il raddoppio. Ad un soffio dalla fine il Baldaccio mette a referto una clamorosa traversa, ma il risultato non cambia più.

Marco Brunelli