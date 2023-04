La Colligiana pensa allo Zenith Prato Domani al ‘Manni’ assalto alla finale

Tutto pronto, in casa Colligiana, per l’inizio dell’avventura nei play-off del campionato di Eccellenza Toscana: domani pomeriggio, a partire dalle 15, la squadra biancorossa affronterà al ‘Gino Manni’ lo Zenith Prato nel match valido per la semifinale. La vincente andrà poi ad affrontare in campo neutro l’avversaria che uscirà dal confronto tra Castiglionese e Pontassieve. L’impegno si prospetta tutt’altro che semplice: il gruppo allenatore da mister Settesoldi è arrivato quinto in classifica, ma fin dall’inizio si è dimostrato uno dei collettivi più coriacei del campionato, chiudendo la stagione regolare con la seconda difesa meno battute, dietro solo al Figline campione. Per di più, i precedenti dei biancorossi non sono dei migliori: in entrambe le sfide disputate in campionato i pratesi hanno prevalso suo valdelsani. Nonostante tutto, sarà però la Colligiana a partire avvantaggiata nella sfida secca di domani: con il secondo posto conquistato all’ultima giornata grazie al pareggio in extremis contro la Lastrigiana, infatti, la squadra allenata da mister Giacomo Chini scenderà in campo con la consapevolezza che, in caso di pareggio al termine dei tempi supplementari, sarà lei a passare il turno. Un vantaggio che però Chiarugi è compagni faranno bene a dimenticare fino al fischio finale: sedersi sugli allori contro una squadra come lo Zenith potrebbe risultare fatale. Il tecnico biancorosso avrà a disposizione la rosa al gran completo, ad eccezione del lungodegente Calamassi, premiato domenica insieme a Bouhamed come miglior giocatore della stagione, il cui rientro non potrà avvenire prima del prossimo campionato: oltre a Mugnai e Finetti, risparmiati contro la Lastrigiana perché in diffida, tornerà a disposizione anche il difensore De Vitis, che ha scontato il turno di squalifica per somma di ammonizioni dovuto al "giallo" rimediato nel penultimo match del campionato contro il Foiano.

Marco Brunelli