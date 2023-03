La Colligiana pareggia a reti bianche Arriva il sorpasso della Castiglionese

FORTIS JUVENTUS

0

COLLIGIANA

0

FORTIS JUVENTUS: Pettinelli, Zoppi, Grazzini, Barbero, Pezzati, Gurioli, Donatini (63’ Paternò), Serotti (82’ Gualandi), Guidotti, Costa (50’ Torricelli), Campagna. All. Matteo Innocenti.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Mariani, Pierucci, De Vitis, Manganelli, Donati (66’ Milanesi), Bouhamed (90’ Bartalini), Cicali, Mugnai (62’ Imbrenda), Cianciolo. All. Giacomo Chini.

Arbitro: Palma di Napoli (Nannipieri e Luti di Livorno).

Note: espulso all’82’ Guidotti per doppia ammonizione.

BORGO SAN LORENZO - La Colligiana non va oltre lo 0-0 contro la Fortis Juventus. Dopo una prima frazione scarna di emozioni, la compagine di mister Chini, ex di turno accolto dagli applausi del pubblico, alza il ritmo e va vicina al vantaggio in un paio di frangenti. Al 55’, Mugnai colpisce di testa a botta sicura su cross di Bouhamed ma il palo gli nega il gol mentre, un quarto d’ora più tardi, Cicali raccoglie la palla vagante in area sugli sviluppi di un corner: Paternò salva sulla linea di porta il suo tiro ravvicinato (70’). Uno dei duelli chiave della gara è stato tra Manganelli e l’attaccante Guidotti: dopo aver rimediato entrambi un’ammonizione per un’accesa discussione in campo, a otto minuti dal termine il bomber borghigiano viene espulso per somma di ammonizioni dopo uno scontro di gioco con il capitano della Colligiana (82’). Nei minuti finali, il forcing biancorosso non porta ad alcun risultato nonostante la superiorità numerica. Lo 0-0 maturato al "Romanelli" comporta il sorpasso della Castiglionese al secondo posto in classifica: in chiave play-off, sarà già cruciale lo scontro diretto di domenica prossima contro il Pontassieve.