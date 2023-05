La Colligiana conferma il tecnico Chini "Contento di proseguire il lavoro iniziato"

La Colligiana riparte da dove aveva finito nel segno della continuità. Il buon girone di ritorno ha permesso a capitan Manganelli e compagni di chiudere al secondo posto dopo la capolista e promossa Figline, e, nonostante l’eliminazione a primo turno playoff ad opera dello Zenith Prato la società biancorossa ha deciso di confermare in panchina l’allenatore Chini (nella foto).

"La Colligiana comunica di avere confermato Giacomo Chini come allenatore della prima squadra per la prossima stagione – recita la nota del club valdelsano -. Giacomo era arrivato alla guida tecnica della squadra biancorossa a dicembre 2022 in sostituzione di mister Deri". Poi la parola allo stesso Chini. "Sono contento di proseguire il lavoro iniziato nella stagione appena conclusa con la speranza di fare meglio nella prossima stagione per una piazza importante che se lo merita. Sono contento anche perché la società ha dimostrato di avere fiducia in me e per questo ringrazio sia il presidente sia il direttore. Conosco bene il gruppo che ho avuto a disposizione – ha concluso mister Chini - e cercheremo di toccare il meno possibile intervenendo dove necessario". Con Chini viene confermato anche lo staff tecnico biancorosso con Mirco Bernardoni come vice e Fulvio Gianneschi come preparatore dei portieri.