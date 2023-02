La Colligiana cerca un’altra impresa Signa pericoloso

Sarà un nuovo scontro al vertice, quello che questo pomeriggio vedrà affrontarsi Colligiana e Signa 1914 al ‘Gino Manni’ a partire dalle 14.30: in una classifica cortissima come quella del Girone B dell’Eccellenza Toscana, ogni partita può rivelarsi decisiva, e lo scontro tra la squadra di mister Chini e quella di mister Scardigli potrebbe essere determinante per il prosieguo della stagione. Per rendersene conto è sufficiente un’occhiata alla situazione attuale: la Colligiana, vincitrice in rimonta nel match di domenica contro il Mazzola, continua il suo inseguimento a distanza alla capolista Figline, ed ha bisogno di un successo per evitare che il distacco aumenti. Il Signa, dal canto suo, deve vincere per evitare di veder fuggire la zona play off. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita estremamente combattuta: se i biancorossi sembrano essersi lasciati alle spalle la crisi ed aver ritrovato la rabbia famelica di inizio anno.

Marco Brunelli