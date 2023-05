La Colligiana cade in casa e ‘saluta’ Alla finale accede lo Zenith Prato

COLLIGIANA

0

ZENITH PRATO

2

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (25’ st Baccani), Noferi, Pierucci, De Vitis, Manganelli (K)(28’ st Mariani), Donati, Bouhamed, Cicali, Mugnai (22’ st Milanesi), Cianciolo.

Panchina: Bacciottini, Bartalini, Grazioso, Munno, Corbinelli, Imbrenda. All. Chini.

ZENITH: Brunelli, Saccenti, Gonfiantini, Chiavacci, Parenti (30’ st Silva Reis), Lunghi (16’ st Diffini), Falteri (41’ st Mari), Safina, Rosi, Gori (K), Braccesi (16’ st Caggianese).

Panchina: Pellegrini, Bagni, Casini, Castello, Mitcul. All. Giusti.

Arbitro Bassetti di Lucca.

Reti: 31’ Caggianese (Z), 47’ st Rosi (Z).

Note – Angoli 2-5; ammoniti Safina, Gori, Donati; espulso Donati (C) al 37’ st; recuperi 0’ pt, 5’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Termina alla prima partita l’avventura nei play off della Colligiana: lo Zenith prato supera 2-0 i biancorossi al ‘Manni’ e accede alla finale. Subito un pericolo per la Colligiana: dopo neanche un minuto Falteri mette al centro un cross insidioso, senza però trovare una deviazione decisiva. Al 5’ risponde Noferi da posizione decentrata, ma Brunelli è attento. Le fasi iniziali sono comunque favorevoli allo Zenith, con la Colligiana che fatica a contenere le scorribande degli ospiti, soprattutto sulla fascia destra, dove la difesa biancorossa è a più riprese messa in difficoltà dalla velocità di Falteri e Lunghi. I padroni di casa non mancano di reagire: al 31’ Noferi scheggia il palo su punizione. Il risultato resta invariato fino all’intervallo. Dopo soli due minuti dall’inizio della ripresa la Colligiana va vicinissima al vantaggio: Cianciolo sfonda la linea difensiva e si trova a tu per tu con il portiere, riesce a scartarlo, ma perde troppo tempo ed il suo tiro è bloccato sulla linea da un difensore. Una situazione che si ripete al 15’, quando una mischia nell’area piccola dello Zenith si risolve con un salvataggio in extremis. Al 31’ è però lo Zenith a passare in vantaggio: Caggianese approfitta di un errore della difesa della Colligiana e beffa con un diagonale Chiarugi. La Colligiana prova a reagire, ma al 37’ resta in dieci per l’espulsione di Donati per fallo di reazione. Nonostante l’inferiorità i biancorossi spingono fino alla fine animati dalla forza della disperazione, ma con più cuore che testa, e aprendo degli spazi. Lo Zenith ne approfitta, e in pieno recupero Rosi raddoppia in contropiede, chiudendo la sfida. Marco Brunelli