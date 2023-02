La Colligiana affronta al ’Manni’ il Baldaccio Bruni

Nove punti. Questa la distanza dall’obiettivo che la Colligiana, risorta dopo la crisi autunnale, sembra aver messo nel mirino. E’ il primo posto del Girone B del Campionato d’Eccellenza Toscano, occupato dall’inizio della stagione dal Figline. Un assalto alla vetta sembra ancora possibile, benché solo due mesi fa la possibilità di giocarsi la vittoria del campionato apparisse ai biancorossi una pia illusione. Per provarci, però, è indispensabile per lo meno conservare l’attuale distacco fino alla sfida decisiva, e per farlo è indispensabile, per la Colligiana, fare di tutto per vincere le quattro partite che la attendono prima del match contro il Figline. A partire da questo pomeriggio, quando al "Gino Manni" è atteso il coriaceo Baldaccio Bruni, tranquillo nella sua posizione di metà classifica ma sempre molto ostico da affrontare. Una sfida che si prospetta complicata per la Colligiana, che dovrà prestare la massima attenzione e giocare con il cipiglio dimostrato nelle ultime uscite.