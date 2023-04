La classifica

I problemi del Siena e i tempi oggettivamente lunghissimi degli organi decisori del calcio hanno bloccato i playoff dell’intera serie C. Di tutte le società coinvolte nei tre gironi di terza serie ovviamente quella maggiormente interessata è la Recanatese, in pole position per sostituire i bianconeri nella griglia della post season al primo turno andando ad incontrare il Gubbio.

In casa marchigiana bocche cucite, anche dopo il deferimento del Siena, in attesa di novità ufficiali ma grande entusiasmo con la formazione di mister Pagliari che si sta allenando ormai da giorni per farsi trovare pronta ad un appuntamento storico essendo la prima stagione nei professionisti.