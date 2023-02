La Chiantigiana chiede strada alla Rondinella

Sembra non esserci che un risultato per la Chiantigiana nell’incontro odierno con la Rondinella. Inizio alle ore 14,30 per il match casalingo della squadra allenata da Antonio Cioffi, chiamata a conquistare l’intera posta per sperare ancora nella possibilità di mantenere il proprio spazio in categoria anche attraverso la disputa dei playout. Arriva oggi la Rondinella, formazione a quota 35, e l’imperativo è cercare la via del successo da parte della Chiantigiana, incappata nel recente periodo in una fase di verdetti avversi, ma ancora capace sulla carta di mantenere il proprio desiderio di riuscita per non accantonare le opportunità che restano per confermare lo spazio nella principale categoria regionale. A mister Cioffi e al suo gruppo, in più momenti ridotto ai minimi termini a causa di episodi negativi anche di carattere fisico, l’invito dell’ambiente a non smarrire la determinazione e a cercare di ottenere il massimo per un traguardo che per la società significherebbe il top.