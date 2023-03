La Chiantigiana cerca l’impresa contro lo Zenith

Sfida impegnativa per la Chiantigiana, questo pomeriggio in trasferta contro lo Zenith Prato. E’ ospite della quarta forza la formazione allenata da Antonio Cioffi, ma a questo punto della stagione non occorre guardare troppo alle posizioni degli avversari. Si tratta invece, per la Chiantigiana, di fare punti per sperare ancora nella possibilità di conquistare il diritto a un’altra stagione in Eccellenza. Il team della Chiantigiana è chiamato a mostrare, oggi dal fischio d’inizio delle 14,30 della partita con lo Zenith, la stessa determinazione messa in nostra domenica scorsa, nel 5-0 rifilato al Prato 2000, e anche in altre circostanze nelle quali era mancata "soltanto" la stoccata vincente alla compagine di mister Cioffi. Attenzione e concretezza gli ingredienti da tenere in considerazione anche per questo importante appuntamento esterno, al campo sportivo Bruno Chiavacci di Prato. Direzione di gara affidata a Margherita Fioravanti di Firenze. Assistenti, Davide Casole di Pisa e Mirko Mangini di Livorno.