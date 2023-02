La Chiantigiana cerca l’impresa a casa del Signa

Deve dare tutto di se stessa, la Chiantigiana, penultima in graduatoria a quota 16, per provare a centrare la salvezza anche attraverso i playout. Per il campionato di Eccellenza Toscana girone B, oggi alle 14,30, la formazione allenata da Antonio Cioffi è ospite del Signa 1914. Per il collettivo di Gaiole in Chianti è adesso fondamentale, più che mai, non disunirsi e affrontare ogni ostacolo con l’intento di conquistare punti utili nella corsa per la conferma del posto in categoria. Servirà, però, esprimersi da parte del team con tutto un altro spirito rispetto per esempio al match casalingo di metà settimana con il Mazzola Valdarbia. La direzione del confronto odierno, sul rettangolo dei "canarini" - 35 punti e di recente finalisti in Coppa Toscana nell’atto conclusivo che ha incoronato il Certaldo - è affidata ad Annalisa Borriello di Pontedera. Assistenti, Vincenzo Smecca di Carrara e Ilona Chernenkova di Piombino.