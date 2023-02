La Chiantigiana cade in trasferta Fa festa il Signa

SIGNA 1914

SIGNA 1914: Crisanto, Nencini S., Capochiani, Diegoli (63’ Alesso), Tempestini, Franzoni (66’ Di Biasi), Tempesti P. Dallai, Tempesti L., Coppola, Cellai. All. Scardigli.

CHIANTIGIANA: Signorini, Batoni Spinelli (78’ Kebbeh), Ceccatelli, Ticci, Posarelli, Cappelli (76’ Barontini), Mbounga Kameni (88’ Nieri), Cioni, Cicali, Ciolli (90’ Focardi Olmi). All. Cioffi.

Arbitro Annalisa Borriello di Pontedera.

Reti: 40’ Tempesti P. (rig.); 43’ Mbounga Kameni; 74’ Tempesti L.

SIGNA – Torna al successo il Signa, quanto mai importante per riprendere la marcia nella corsa ai play-off. A farne le spese una generosa Chiantigiana penultima in graduatoria, che dopo aver prontamente reagito al primo gol dei padroni di casa con il pareggio prima del riposo, è stata battuta dalla rete di Tempesti a poco più di un quarto d’ora dalla fine. Nel primo tempo il Signa ha fatto segnare una leggera supremazia ma la difesa ospite ha sempre controllato con una certa sicurezza. Al 40’ fallo in area su Cellai, e calcio di rigore messo a segno da Tempesti P. Tre minuti dopo il pareggio dei senesi merito del numero 8 Mbouga Kameni con un’ottima conclusione. Nella ripresa stessa fisionomia e al 74’ la rete di Tempesti L. per un successo giusto.

Antonio Mannori