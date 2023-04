La Chiantigiana cade al minuto 95 contro il Foiano

CHIANTIGIANA

0

NUOVA FOIANO

1

CHIANTIGIANA: Signorini, Batoni, Ciolli, Kameni, Ticci, Posarelli, Barontini, Ceccatelli, Cappelli (70’ Diurno), Cicali, (25’ Nieri), Kebbeh. Allenatore: Ceccatelli.

NUOVA FOIANO: Goretti, Alabastri, Tenti (90’ Nocentini), Manchia (48’ Costantini), Boninsegni, Bennati (68’ Mostacci), Cacioppini, Verdelli (64’ Rossi), Acatullo (80’ De Sanctis), Minocci, Rufini. Allenatore: Zacchei.

Arbitro Guiducci di Firenze.

Rete: 95’ Costantini.

GAIOLE IN CHIANTI – Nell’annata agonistica tutta in salita della Chiantigiana, è maturata anche la sconfitta all’ultimo istante di gioco nella gara decisiva in area play-out con la Nuova Foiano. La squadra locale, affidata in questi giorni alla cura del capitano Filippo Ceccatelli, ha conosciuto lo svantaggio al termine dei minuti di recupero per effetto di una punizione calciata da Costantini. La Nuova Foiano porta a casa l’intera posta e mette la parola fine per la Chiantigiana in lotta per la salvezza nella post season, anche se la matematica ancora non dà il proprio responso definitivo. Nella parte centrale del secondo tempo la squadra di casa, pur nettamente penalizzata anche dall’uscita già al 25’ di Cicali per infortunio (in campo Nieri), ha creato sprecato e il Foiano ne ha approfittato per ottenere l’intera posta sul triplice fischio.