La Castiglionese detta legge e vola via Niente da fare per la Sinalunghese

CASTIGLIONESE

2

SINALUNGHESE

0

CASTIGLIONESE: Ermini, Zucchini, Bassina, Talladira, Merchetti, Lombardi, Redi (87’ Pincini), Tacchini (72’ Viciani), Falomi, Borghesi, Capogna. Allenatore Fani

SINALUNGHESE: Petrucci, Meoni, Bardelli, Ajdini,(88’ Landi), Corsetti, Ibojo, Corsi (73’ Trombesi), Pasquinuzzi (66’ Canapini), Alessi (50’ Piccardi), Bucaletti (88’ Della Lena), Bencini. Allenatore Iacobelli

Arbitro Buchignani di Livorno.

Reti: 45’ Menchetti, 79’ Falomi.

Note: Ammonito: Ajdini.

CASTIGLIONE – Finisce con una sconfitta il campionato della Sinalunghese, battuta in casa di una Castiglionese più motivata. Il successo degli aretini non basta per agguantare il secondo posto in classifica, che resta della Colligiana. Ma il terzo posto finale dei padroni di casa certifica la bellissima stagione della formazione di Castiglion Fiorentino. Lo stesso non si può dire della Sinalunghese che ha raggiunto la salvezza solo nel turno prepasquale e che ha vissuto una stagione con troppi alti e bassi. Ieri i rossoblù di mister Iacobelli hanno retto bene nel primo tempo. Menchetti allo scadere portava in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio arriva con Falomi.