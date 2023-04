La Casolese va direttamente alla finale play-off Il Gracciano lancia la sfida a Massa Valpiana

Il secondo posto in una stagione strepitosa e i distacchi della ‘forbice’, permettono alla Casolese di accedere direttamente alla finale playoff della Prima categoria girone C. In pratica la formazione allenata da Maurizio Borghi ha in questo modo la possibilità di "saltare" la semifinale della post season, un turno che vedrà invece impegnato un altro team portacolori della Valdelsa, il Gracciano, a sua volta protagonista di uno splendido percorso: giocherà, il Gracciano, contro il Massa Valpiana, componente della schiera di squadre della provincia di Grosseto. L’attesa adesso è dunque per i verdetti di un percorso necessario per comprendere quali altri formazioni potranno centrare l’ingresso nella Promozione 2023-2024. Per fare così compagnia del Belvedere, collettivo che da tempo ha staccato il biglietto per la serie superiore grazie alla prima posizione ottenuta ormai da tempo. Ed è giusto in ogni caso ricordare che la stessa Casolese, da neopromossa, ha saputo contrastare per un certo arco di tempo il passo proprio al club superfavorito, capace poi di tenere fede alle proprie ambizioni di leader solitario della graduatoria. I colori cari al presidente Guglielmo Montagnani, imprenditore casolese a capo di Newton Trasformatori a Poggibonsi, si distinguono dal canto loro per il risultato della miglior difesa, nel consuntivo delle trenta giornate di questo 2022-2023. Scorrendo la graduatoria, per il San Miniato il cammino termina con una comunque significativa quota 43 all’interno del raggruppamento. Una settima piazza che testimonia un rendimento di valore: una salvezza conquistata con netto anticipo e un percorso pur sempre da "lato sulla sinistra" della classifica. La partita dei playout per evitare la retrocessione, sulla base dei riscontri, sarà fra due realtà della costa tirrenica, Orbetello e San Vincenzo. Da regolamento finiscono invece direttamente in Seconda sia il Volterra che il Castelnuovo Val di Cecina. Nel girone F il Torrita ha fatto il vuoto. Valdichiana-Fontebelverde e Viciomaggio Ponte d’Arbia i play-off. Olimpic Sarteano abbinato ai play-out all’Arezzo Academy e di fronte saranno anche Pianella e Poliziana, Retrocede l’Atletico Piazze.

Paolo Bartalini