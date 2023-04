La Casolese è senza freni: 5 gol Crescendo Gracciano. Bettolle ok

ROSIA

ATL. PIANCASTAGNAIO

ROSIA – Termina con un risultato di parità, il classico botta e risposta, l’incontro allo stadio Franco Pianigiani (Pontaccio) tra i padroni di casa, in cerca della vittoria, e gli amiatini. Partita aperta tra due formazioni capaci di mettere in evidenza le loro rispettive potenzialità sul rettangolo di gioco. L’esito è un 1-1 che non permette al Rosia di compiere un passo più lungo in graduatoria, in previsione di un approdo verso l’area della tranquillità che può comunque ancora maturare, in linea con i piani del sodalizio nell’ottica di una nuova partecipazione alla Seconda categoria. Toracca per i padroni di casa e Scapigliati per gli ospiti, i realizzatori nel corso della sfida.