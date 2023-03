La Carrarese domina dall’inizio alla fine Pesante ko in trasferta per la Robur

CARRARESE

3

SIENA

0

CARRARESE (3-5-2) Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Schiavi (34’st Mercati), Palmieri (23’st Bozhanaj), Della Latta, Cicconi (34’st Coccia); Capello, Energe (34’st Giannetti). Panchina: Gatti, Satalino, Folino, Cerretelli, Castigliani, Frey. Allenatore Dal Canto

SIENA (4-3-2-1) Lanni (1’st Manni); Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Collodel (14’st Buglio), Leone (31’st Orlando), Castorani (1’st Meli); Belloni, Disanto; Paloschi. Panchina: Berti, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Verduci, De Santis, Picchi, Franco. All. Pagliuca.

Arbitro: Vergaro di Bari (Regattieri-Landoni).

Note: Ammoniti: Cicconi, Belloni, Meli, Orlando. Recuperi: 3 e 3.

Rete: 10’pt e 24’st Capello, 33’st Bozhanaj.

CARRARA – Netta sconfitta per la Robur che cade allo stadio dei Marmi dopo una prestazione incolore. Che sarebbe stato un pomeriggio sportivamente drammatico si intuisce immediatamente. Dopo 39’’ Lanni deve compiere il primo intervento sull’imbucata di Energe, perso dalla difesa. Ancora Lanni è provvidenziale sul destro di Capello (palla persa da Collodel). Ma il Siena sembra incredibilmente sorpreso dall’avvio degli apuani che col loro pressing mettono alle corde la formazione di Pagliuca. Logica conseguenza il vantaggio di Capello al 10’ che sfrutta un’azione prolungata in area (con la terza parata di Lanni, stavolta su Grassini) e porta avanti i suoi con un colpo di testa in mezzo ad una immobile difesa. Dopo l’avvio shock i bianconeri si riorganizzano: una bella azione di Leone (18’) crea scompiglio in area giallazzurra. Marino anticipa Disanto all’ultimo. Riccardi (20’) mette una pezza chiudendo su Energe dopo un errore di Favalli che rischiava di costare caro. Nel finale di gara i ritmi calano e la Robur si fa vedere nella prima vera conclusione verso lo specchio della porta: è Castorani (41’) a fare la barba al palo con una girata di destro. Una bella parata di Breza sul tiro di Paloschi (deviato da Pelagatti) è la penultima emozione del primo tempo. Lanni nel recupero infatti si supera ancora una volta sul bolide di Schiavi. Nella ripresa i bianconeri (che devono rinunciare a Lanni, al suo posto il secondo Manni) sono pericolosi con Paloschi (5’). Marino recupera all’ultimo istante. Poi con Disanto che però non sfrutta un errore in disimpegno della difesa di casa permettendo a Breza di recuperare la posizione. È l’ultima vera opportunità per il Siena di rimettere in piedi una gara che poco dopo precipita grazie a Capello, bravo a sfruttare un assist di Energe su respinta di Manni su Bozhanaj, 2-0. Il tris arriva con Bozhanaj che fulmina Manni da fuori area. Gara in ghiaccio e senza sussulti. Per il Siena una dura e preoccupante lezione.

Guido De Leo