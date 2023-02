Anghiari non è per tradizione un terreno di gioco agevole, per alcuna rivale di turno. Però la Chiantigiana deve comunque provare a raccogliere punti di pregio in questa fase del cammino.

Alle 14,30 l’appuntamento esterno della squadra allenata da Antonio Cioffi per la sesta di ritorno del campionato di Eccellenza Toscana girone B.

Sfida importante, perché anche i padroni di casa vogliono ottenere risultati per mettersi al sicuro. Per la Chiantigiana, che comunque riesce sempre a distinguersi nella prestazione, la necessità di offrire concretezza alle proprie azioni in fase avanzata.

La direzione della partita è stata affidata a Francesco Comito di Messina. Assistenti, Filippo Ferretti e Matteo Mucci di Pistoia.

PB