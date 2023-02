Anche le giovanili bianconere ieri non sono scese in campo: la tabella di marcia si è interrotta per il terremoto. Le sedute di allenamento che i ragazzi della Robur avrebbero dovuto svolgere nel pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda – il cui parcheggio è, tra l’altro, uno dei luoghi indicati dal Comune per sostare in sicurezza in caso di necessità e già meta di tanti cittadini nelle scorse ore – sono state infatti tutte annullate, a seguito dell’ordinanza di chiusura degli impianti sportivi comunali. Una decisione inevitabile per il Bertoni, sul quale è stato effettuato un sopralluogo. Il calendario delle giovanili prevederebbe, per questo fine settimana, un impegno interno per la Primavera di mister Negro (all’Acquacalda con il Monterosi Tuscia), doppio impegno esterno per l’Under 17 di Guberti e l’Under 15 di Voria (sul campo del Pontedera) e anche per l’Under 14 di Morello (a Empoli). Da capire se verrà chiesto un rinvio delle partite in programma lontano dal Bertoni, vista l’impossibilità di svolgere allenamenti.