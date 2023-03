Inibizione e multa per il collaboratore Alessio Ferroni

Non ci saranno bianconeri squalificati, sabato a Fermo. A Carrara, domenica scorsa, non è arrivato alcun cartellino rosso a un giocatore, né un giallo che avrebbe costretto a uno stop forzato i diffidati, ovvero Castorani, Collodel e Frediani, quest’ultimo, peraltro, infortunato. E’ arrivata però l’espulsione di Alessio Ferroni: il collaboratore dell’area tecnica bianconera è stato così inibito e non potrà svolgere alcuna attività federale o coprire cariche o rappresentare la società nell’ambito federale, fino al prossimo 4 aprile. La giustizia sportiva gli ha anche comminato una multa di 500 euro per, così si legge nelle motivazioni ufficiali, ‘al 36’ del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione".