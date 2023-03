In oltre 300 a tifare per la Stosa Virtus Carica Franceschini

Il count down è terminato: questo pomeriggio alle 18 al Palaestra si alza la palla a due del derby di ritorno tra Mens Sana e Virtus. La Stosa, spinta da un gran numero di sostenitori rossoblù, sicuramente più di 300, proverà a proseguire nel momento di grazia che le ha permesso di scalare le posizioni della classifica. Come ogni stracittadina che si rispetti, non sarà compito semplice per la formazione rossoblu, sulla carta favorita, passare al Palaestra dove la squadra biancoverde ha messo in difficoltà e talvolta battuto tutte le formazioni di alta classifica. Nei derby spesso e volentieri si ribaltano pronostici e valori assoluti ed anche per questo servirà da parte dei rossoblu la massima attenzione fin dalla palla a due. "Mi aspetto una partita difficile e una Mens Sana combattiva; anche per loro è una partita importante aldilà del fascino del derby – commenta il coach della Stosa Filippo Franceschini – Abbiamo recuperato anche i ragazzi che erano infortunati e acciaccati come Ricciardelli e Calvellini e questo ci ha permesso di fare una settimana di allenamenti regolare, preparando la partita come di consueto cercando di mettere in chiaro quelli che sono i punti forti della Mens Sana. Dovremo essere bravi a impattare subito la gara nel modo adeguato con l’atteggiamento giusto e la giusta intensità". Probabile che si superino le mille presenze al palazzetto, un numero di tutto rispetto per la serie C gold. Un buona parte di questi saranno sostenitori virtussini, che non vogliono far mancare il proprio sostegno alla squadra in una partita così importante. "Giocheremo di fronte a una bella cornice di pubblico e avere anche un numero così elevato di nostri sostenitori che abitualmente vengono al palazzetto farà molto piacere ai ragazzi e sarà sicuramente di grande aiuto e stimolo".