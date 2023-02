In casa Costone crescono attesa e concentrazione

Attesa e concentrazione. Questi i sentimenti che animano la vigilia del derby in casa Costone. Una stracittadina sentita non solo per ciò che significa dal punto di vista "del campanile" ma anche per il peso che può avere nell’ambito dell’intera stagione dove, a oggi, il Costone sopravanza in classifica la Mens Sana di 2 punti. Pertanto, domenica, l’obiettivo della squadra della Piaggia sarà quello di vincere e cercare di ribaltare il -9 subito all’andata, acquisendo così un vantaggio enorme nella corsa playoff. La squadra di coach Daniele Ricci sembra rinfrancata dalla vittoria ottenuta sul parquet di una delle capolista, Castelfiorentino. Tra l’altro campo inviolato fino a domenica scorsa. Una vittoria che ha interrotto la striscia di sconfitte consecutive dando nuova inerzia al cammino costoniano. Anche perché quella di Castelfiorentino è stata la miglior prestazione difensiva del Costone in stagione ed è logico che sia quella la chiave su cui coach Ricci imposterà il derby. Ci penseranno i soliti Bruttini, Ondo Mengue e Banchi a caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle. Occhio anche a Terrosi: all’andata fece enorme fatica a causa dell’infortunio alla mano e oggi, invece, appare completamente recuperato e pronto a dare il suo contributo in campo. E poi c’è Maksimovic che, nonostante sia l’ultimo arrivato, sembra assolutamente inserito negli ingranaggi di squadra: il play serbo viaggia già a 10 punti di media in campionato. Elementi, questi, che ci dicono che il Costone di oggi è una squadra molto diversa rispetto a quella dell’andata. Anche e soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Oggi il Costone appare al gran completo, eccezion fatta per Giacomo Picchi, alle prese con la pubalgia.