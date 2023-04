"In campo vissute grandi emozioni Bravi i miei ragazzi"

Con i punti conquistati ieri la Fermana è salva. Stefano Protti e i suoi ragazzi hanno coronato un sogno. "In campo ho vissuto grandi emozioni – ha affermato il mister gialloblù –, insieme alla squadra e ai tifosi, che oggi sono stati splendidi. Li ingrazio dal primo all’ultimo. Faccio i complimenti ai giocatori, anche a chi ha giocato meno: come ho sempre detto la forza di questa Fermana è il gruppo. I ragazzi hanno delle buone qualità tecniche, ma per sette otto mesi io ho martellato sulle loro teste per farglielo capire: ho sempre cercato dimostrazioni e le ho ricevute. Li ringrazio, perché hanno fatto fare una figura bellissima anche a me". "Un esempio, in questo senso, è Baroni – ha aggiunto Protti –: su di lui, come su altri 4-5 elementi, avevamo un punto interrogativo. Ma alla fine abbiamo vinto in pieno". Il tecnico della Fermana è stato interpellato anche sulle parole del collega Pagliuca, dopo il ko del Franchi. "Se prendi tre gol all’andata e tre al ritorno dalla Fermana c’è poco da dire… Oggi in campo ho visto una sola squadra, che ne poteva fare 5 o 6. Il Siena ha riaperto la partita per un clamoroso errore dell’arbitro".