Impresa del Costone donne, coach Fattorini: "E’ il frutto di sacrifici e determinazione"

Le valchirie del Costone non finiscono di meravigliare e dopo aver compiuto un miracolo in gara-1 a Prato (51-54), si ripetono a distanza di 4 giorni sul parquet amico mettendo a segno un’altra epica impresa (52-44) che vale il superamento del turno e il conseguente accesso alle semifinali dei play off. Una cavalcata vincente compiuta di fronte al proprio pubblico, accorso numeroso al PalaOrlandi. Prato, seconda forza del girone, ha dovuto masticare amaro, ma il verdetto è inappellabile e a nulla sono valse le proteste a fine gara da parte dell’allenatrice della squadra ospite che ha avuto un duro faccia a faccia con la coppia arbitrale. "Ci godiamo questo fantastico e insperato momento – ha dichiarato il tecnico David Fattorini – con la convinzione di aver meritato il passaggio del turno. Stiamo raccogliendo i frutti di un intenso lavoro, fatto di sacrifici e tanta determinazione. Abbiamo fornito una grande prova sul piano difensivo, contenendo il gioco delle avversarie. Cosa ci attende adesso? Lo sapremo domenica sera, dopo la sfida tra Spezia e Named Sgv che sono andate a gara-3. Come ho sempre detto – conclude – siamo una mina vagante, non avendo nulla da perdere. Senza dubbio ci godiamo questo momento, crediamo di meritarcelo". "Anche la presidente Stefania Paciotti è al settimo cielo: "Abbiamo realizzato una grande impresa, questo gruppo è fantastico. Vorrei ringraziare anche i nostri sostenitori che hanno fatto un tifo infernale. Sono soddisfatta".

R.R.