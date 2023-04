Il vice mister Lelli e Castorani fuori per squalifica

Neanche un attimo di respiro: il campionato corre veloce e già giovedì sera, Lanni e compagni scenderanno di nuovo in campo, al Franchi alle 20,30, contro il Gubbio. Non sarà sicuramente della partita Castorani, diffidato e ammonito ieri al Recchioni (gli altri a rischio Collodel e Frediani). In panchina, invece, non ci sarà il vice allenatore Nico Lelli, che si è beccato un cartellino rosso. Saranno da valutare, alla ripresa degli allenamenti, le condizioni dei bianconeri infortunati e acciaccati: il lungodegente De Paoli e Petrelli, e anche Crescenzi e Meli che si sono aggiunti alla lista degli indisponibili dopo gli infortuni subiti sul campo della Carrarese. Da monitorare anche la situazione di Paloschi, alle prese con un risentimento al polpaccio: ieri, comunque, l’attaccante è entrato a partita in corso e ha anche segnato il gol della momentanea illusione. Stesso dicasi per Frediani, partito dalla panchina ma in campo in corso d’opera. Collodel, non al top della condizione, ha invece vestito la maglia titolare. Quella di giovedì sarà, per i bianconeri, la terz’ultima fatica della stagione regolare. Sabato 15 aprile, con fischio di inizio alle 17,30 andrà in scena l’ultima trasferta in calendario, quella sul campo del Fiorenzuola. Domenica 23 aprile, al Franchi, con start alle 14,30, calerà il sipario sul campionato: avversario di turno l’Entella, in piena corsa verso la promozione in serie B.