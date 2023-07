Il vice allenatore sarà Michele Beoni

C’è un avvicendamento nello staff del Poggibonsi per la prossima stagione. Tra i collaboratori di mister Calderini non figura per il 2023-24 Giovanni Casprini, vice allenatore dei Leoni e componente dell’équipe dal 2020 in Eccellenza. Ragioni di lavoro e la volontà di cimentarsi nel ruolo di tecnico titolare (guiderà gli juniores del Cf 2001, sodalizio pratese) hanno portato Casprini,tra gli artefici dell’ascesa dei giallorossi dall’Eccellenza e dei successivi piazzamenti da podio in D, a intraprendere altre strade. La società ha scelto come mister in seconda Michele Beoni (anche match analyst) reduce da un percorso nel Follonica Gavorrano. Beoni è figlio d’arte: il padre Lorentino, noto come Loris, è stato giocatore del Poggibonsi (1985-86) in Interregionale e ha vissuto esperienze fruttuose in panchina alla Sansovino e da assistente di Sarri alla Juve. Michele Beoni affiancherà Yuri Balestri, preparatore atletico, e Mattia Lanzano (portieri) nel lavoro in campo che sarà diretto per il quarto anno da Calderini.

Paolo Bartalini