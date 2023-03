Il vero match clou si gioca a Rapolano In arrivo la Raddese

La Terza categoria si avvia verso il periodo cruciale dei verdetti stagionali: nella Coppa Provinciale il 22 marzo si giocheranno le due semifinali Montepulciano Stazione-Montanina e Rapolano-Quercegrossa, mentre in campionato alla ventunesima giornata la situazione di classifica è ancora fluida. Ma andiamo con ordine. L’anticipo più interessante di oggi è Buonconvento-Campiglia, con i bianconeri (cinque vittorie consecutive) costretti a vincere per poter sognare i play-off e con i valdelsani che vogliono difendere il loro quinto posto. Il Pievescola deve riprendersi in casa con il Geggiano ed il Quercegrossa è favorito ospitando la Montanina. Domani la partitissima sarà Rapolano-Raddese: la seconda contro la prima, uno snodo fondamentale. Il Montepulciano Stazione sarà favorito in casa con il Chiusdino. Il Monticchiello a Uopini con il Cus, l’Ancaiano a Chiusi Scalo ed il Vescovado con il Sant’Albino cercano i tre punti per sognare i play-off.

Giuseppe Stefanachi