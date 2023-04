Il Valdelsa Basket va agli spareggi dal secondo posto: adesso sogna la serie C

Una stagione quasi miracolosa, a un livello che all’inizio del campionato sarebbe stato difficile anche solo immaginare. A due giornate dal termine della stagione regolare del campionato di serie D, il Valdelsa Basket ha già messo in cassaforte la certezza di giocare i playoff dalla migliore posizione possibile. Il successo contro il Cus Firenze (59-63) ha dato infatti a capitan Valerio Peruzzi e compagni la certezza del secondo posto, che significherà disputare l’eventuale ’bella’ al PalaFrancioli, ma che soprattutto porta ulteriore fiducia a un gruppo protagonista di un’impresa incredibile. Non va dimenticato, infatti, che la prima squadra del Valdelsa Basket esiste solo dalla scorsa estate: si è infatti formata a seguito della fusione del club con lo Sporkens Valdelsa, formazione autogestita dai giocatori del gruppo storico del Colle Basket, che aveva chiuso i battenti nel 2021 per problemi economici. I giocatori, una volta ottenuta la promozione in D, hanno deciso di investire sul futuro, unificando esperienza e voglia di riportare il basket colligiano al livello che merita con il Valdelsa Basket. Arrivati ai nastri di partenza della serie D da neopromossi, fin da subito è stato chiaro che lo spirito di corpo, la forza dello spogliatoio e la fame ancora inalterata del gruppo storico del Colle Basket potevano fare la differenza. E adesso, a 80 minuti dalla fine del campionato e con la sicurezza di disputare i play off a maggio, nulla impedisce di sognare il ritorno in serie C.

Marco Brunelli