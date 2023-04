Il tris dell’Under 17 Gli Under 15 di Voria puntano al titolo

Oltre ai successi di Primavera (a Recanati) e Under14 (a Olbia) arrivano due bella vittorie anche per la Under17 e la Under15 bianconere. L’Under 17 di Guberti cala il tris in casa della Carrarese e consolida la posizione di metà classifica. Dopo il vantaggio degli apuani con Tognoni, al 12’ reazione bianconera con la doppietta di Galassi in appena 120’ (tra il 20’ e il 22’). Nella ripresa, al quarto d’ora, Tanganelli firma il tris che certifica il blitz esterno.

Sotto le Apuane vincono nettamente anche i ragazzi della Under15 di mister Voria che restano soli in vetta alla classifica per la sconfitta della Virtus Entella. I bianconeri hanno calato il poker in casa della Carrarese (in rete Lorenzini, Vanni e Rovetini con una doppietta) e ora guidano il campionato a 45 punti, tre lunghezze avanti ai liguri. Domenica, al ‘Bertoni’ dell’Acquacalda (ore 11) lo scontro diretto contro la Virtus Entella e alla Robur basterà il pareggio per laurearsi campione del girone D.