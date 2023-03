Il Torrita vince a Cortona e può festeggiare Sangi da record. Asciano, rimonta pazzesca

VIRTUS ASCIANO

3

MERONI

2

ASCIANO – Le partite finiscono al 90’ più recupero. In svantaggio di due reti, per effetto dell’ottima prestazione per almeno un’ora del Meroni, la Virtus Asciano capovolge le sorti del confronto conquistando così il successo per 3-2. Un rigore permette Magliozzi per gli ospiti di centrare il vantaggio. Poi la Virtus Asciano subisce lo choc dell’infortunio di Schillaci: per uno scontro di gioco, deve lasciare il terreno per essere accompagnato in ospedale, per accertamenti alla testa, dall’ambulanza in servizio. Il Meroni raddoppia con Monichelli, ma dopo ha inizio un altro match. Ghini riduce al 60’, Amato pareggia all’81’ e al 93’ il sorpasso dei virtussini con Lucatti per il 3-2.